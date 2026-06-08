Пассажиров поездов из Петербурга в Крым пересадили на автобусы после атаки БПЛА

Из-за приостановки железнодорожного сообщения пассажиров двух поездов, следовавших из Петербурга в Крым, пересадили на автобусы и собираются доставить в Симферополь, передает 8 июня пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". Движение составов приостановили после ночной атаки беспилотников. Ограничения затронули поезда №77 Санкт-Петербург — Симферополь и №7 Санкт-Петербург — Севастополь, которые отправились по маршруту 6 июня. Пассажиров всех поездов эвакуировали с полуострова.

"Плановое движение пассажирских поездов в Крыму приостановлено. Ночью в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда №68 Москва — Симферополь", — говорится в сообщении.

Пассажиров поезда №68 Москва — Симферополь пересадили на автобусы и эвакуировали в Севастополь. Кроме того, из-за атаки беспилотников приостановлено движение пяти составов, следовавших в Крым из Адлера, Минеральных Вод и Москвы. Отправку поездов из Севастополя и Симферополя, идущих в Москву и Мурманск, также отменили. Пассажиров составов по направлению из Крыма собираются эвакуировать на автобусах в Керчь.

Ранее ночью глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил об атаке БПЛА по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь. По информации властей региона, беспилотники повредили локомотив. Погиб помощник машиниста, машинист тепловоза получил ранения, сообщил Аксенов. Никто из пассажиров поезда не пострадал.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру