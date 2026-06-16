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Новости 16 июня 2026, 10:25

Путин назначил выборы в Государственную думу

фото ЗакС политика Путин назначил выборы в Государственную думу

Президент Владимир Путин 16 июня подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Выборы состоятся в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликования нормативных актов.

Весной россияне изберут 450 депутатов нижней палаты парламента. Из 225 по одномандатным округам, а 225 – по федеральному округу. На территории Петербурга расположены восемь одномандатных округов. 

В Петербурге в Единый день голосования также состоятся выборы депутатов Законодательного собрания, депутатов муниципального совета МО "Автово", а также дополнительные выборы в МО "Оккервиль", МО "Красненькая речка" и МО "Новоизмайловское". Городской парламент назначит выборы в Заксобрание 17 июня.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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