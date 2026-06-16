Беглов внес в ЗакС законопроект о льготах для обучающихся на бюджете детей-сирот

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение депутатов Законодательного собрания законопроект о предоставлении ряда льгот для детей-сирот, обучающихся на бюджетной основе, вне зависимости от типа учебного заведения. Соответствующий документ появился на сайте городского парламента 16 июня, обратил внимание ЗАКС.Ру. Инициатива предполагает обеспечение студентов-бюджетников как городских, так и федеральных образовательных учреждений.

Поправки хотят внести в Социальный кодекс Петербурга. Предлагается обеспечить обучающихся компенсацией расходов на питание, одежду и обувь либо их полностью оплатить. Льготы будут сохраняться до завершения обучения, даже если студенту уже исполнилось 23 года. Детям-сиротам хотят назначить государственную социальную стипендию, в том числе на период академического отпуска по медицинским показаниям, в связи с беременностью и родами. Кроме того, инициатива предусматривает бесплатный проезд на общественном транспорте и ежегодное пособие на покупку учебников и канцелярских товаров.

Согласно проекту закона, ежегодное пособие также станет доступным для детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Пособия и компенсацию расходов на одежду, обувь и необходимый инвентарь предоставят при выпуске из учебного заведения и при повторном поступлении на обучение по профессиональным программам по рабочим специальностям и должностям служащих. Единовременные выплаты и компенсации для выпускников будут распространяться на детей‑сирот, завершивших обучение в 2026 году

В пояснительной записке сказано, что правительство Петербурга финансирует обучение в федеральных вузах города с 2022 года. По состоянию на начало 2026 года подобную поддержку получают 16 человек в 11 федеральных вузах.

В сентябре 2025 года бюджетно-финансовый комитет Заксобрания одобрил проект закона о предоставлении бесплатной юридической помощи для школьников и студентов колледжей и вузов, потерявших одного из родителей в период обучения. Льготу предлагали распространить на учеников в возрасте от 18 до 23 лет. В октябре 2025 года Беглов подписал закон.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру