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Новости 16 июня 2026, 13:48

"Единая Россия" утвердит кандидатов на выборы в ЗакС на конференции 2 июля

фото ЗакС политика "Единая Россия" утвердит кандидатов на выборы в ЗакС на конференции 2 июля

Конференция петербургского отделения "Единой России" по утверждению кандидатов на выборы депутатов Законодательного собрания состоится 2 июля, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Дату следующего собрания объявил глава реготделения, спикер Заксобрания Александр Бельский на конференции в комплексе "Россия – Моя история" 16 июня.

Еще одна конференция петербургских единороссов запланирована на 27 августа. На ней собираются утвердить партийную программу.  Мероприятие также пройдет в комплексе "Россия – Моя история".

Выборы депутатов Заксобрания пройдут 20 сентября. "Единая Россия" намерена представить максимальное число кандидатов по всем одномандатным округам и партийным спискам. Представителей партии перед голосованием отбирали через праймериз. В пятерку общегородского списка ЕР вошли спикер Заксобрания Александр Бельский, командир Ленинградского полка Михаил Коган, сенатор Андрей Кутепов, глава исполкома ОНФ в Петербурге Екатерина Кондратьева и лидер фракции в Заксобрании Павел Крупник.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


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