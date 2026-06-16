Марченко поддержал некоего кандидата противников трассы М-7 на выборах в ЗакС

Беспартийный депутат Государственной думы Евгений Марченко 16 июня встретился с народным претендентом в кандидаты на выборах депутатов Законодательного собрания, который будет представлять интересы противников строительства трассы М-7. Имя претендента и его партийную принадлежность парламентарий раскрывать не стал. О достигнутых договоренностях Марченко рассказал своим подписчикам в видеообращении.

– Первая ласточка. Сегодня ко мне пришли лидеры общественного движения противников трассы М7 и представили своего кандидата на выборы в депутаты Законодательного собрания. У нас состоялся серьезный разговор. [...] Мы договорились о взаимной помощи. Я со своей стороны буду его поддерживать и всячески ему помогать и содействовать и в регистрации в качестве кандидата депутата Заксобрания, и в дальнейшем в ходе предвыборной кампании, – сказал Марченко.

Некий представитель критиков магистрали планирует баллотироваться в Заксобрание от Выборгского района. По словам Марченко, претендент на депутатский мандат не имеет политического опыта. После переговоров парламентарий пообещал оказывать ему юридическую, организационную и медийную поддержку.

Кроме того, на встрече стороны обсудили предстоящие выборы, ситуацию вокруг строительства трассы М-7, а также проблемы, которые, по мнению Марченко, могут сказаться на легитимности избирательной кампании. Депутат повторил свое предложение о помощи желающим участвовать в выборах. В апреле он заявил о планах собрать команду кандидатов, которые сталкиваются с препятствиями при выдвижении или только начинают политическую деятельность.

Марченко и ранее выступал против строительства М-7. Он также выступал и по другим обсуждаемым ситуациям в Выборгском районе. Например, заступался за снесенное здание ВНИИБ.

Выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово" состоятся в сентябре 2026 года. В Петербурге также пройдут довыборы в местные советы МО "Оккервиль", МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка". Ознакомиться со списком избирательных округов и кандидатов можно на интерактивной карте ЗАКС.Ру.

Екатерина Гусева / Фото: Государственная дума