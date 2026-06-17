КГА одобрил проект комплекса для театра балета Эйфмана на Васильевском острове

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик выставочного комплекса для Академического театра балета Бориса Эйфмана, сообщили в пресс-службе ведомства. Здание планируют построить в переулке Декабристов на Васильевском острове. Фасады будут выходить на Уральскую улицу. Разработкой проекта занималось ООО "Проектная культура". Сроки строительства в комитете не уточнили.

Проект здания включают мастерские для размещения реквизита и декораций. При строительстве собираются использовать стальные панели с негорючим утеплителем и стальные кассеты. Предполагается, что остекление будет выполнено из алюминиевого профиля.

Территорию выставочного комплекса собираются озеленить. Также рядом с объектом планируют построить автостоянку. В Смольном уточнили, что новый объект не будет нарушать исторический облик района. Рядом с выставочным комплексом расположен объект культурного наследия регионального значения "Комплекс построек Кожевенного завода товарищества „И. А. Осипов и Ко".

Театр балета Эйфмана начал работать в Петербурге в 1977 году. Первое название труппы — ленинградский "Новый балет". Также в 2013 году в городе открылась академия танца Эйфмана.

В начале июня КГА также согласовал проект нового спортивного комплекса в Кронштадте. Предполагается, что объект будет напоминать музей военно-морской славы России.

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре