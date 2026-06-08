КГА согласовал проект нового спортивного комплекса в Кронштадте

Комитет по градостроительству и архитектуре согласовал облик многофункционального спортивного комплекса на Цитадельском шоссе в Кронштадтском районе Петербурга, заявили в ведомстве. Проект разработало ООО "Академия гражданского проектирования". Заказчиком выступил фонд капитального строительства и реконструкции. Дату ввода спорткомплекса в эксплуатацию в ведомстве не уточнили.

Предполагается, что архитектурный облик объекта будет напоминать музей военно-морской славы России в Кронштадте. Планируется объемное фасадное остекление здания. Также над входом в спорткомплекс собираются установить экраны, на которых будут показывать видео о спорте и космосе.

Проект спортивного комплекса включает залы для гимнастики, акробатики и хореографии, ледовую арену, залы общей физической подготовки, медико-восстановительный центр, а также переговорные и конференц-залы. Территорию комплекса хотят оборудовать скамейками, клумбами, зонами для велосипедов и самокатов и станциями для зарядки электромобилей.

Компания "Академия гражданского проектирования" зарегистрирована в июле 2025 года. Она занимается созданием архитектурных объектов, территориальным планированием и инженерно-техническим проектированием.

В мае КГА согласовал облик жилого комплекса в Адмиралтейском районе. ЖК планируют возвести на месте бывших офицерских казарм. В этом же месяце сотрудники комитета согласовали проект жилых домов на Синопской набережной на территории бывшего ликеро-водочного завода "Ливиз".

Дарья Нехорошева / Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре