ЗакС Ленобласти назначил дату выборов в восьмой созыв

Парламент Ленинградской области на внеочередном пленарном заседании 17 июня утвердил дату выборов в следующий, восьмой по счету, созыв. Выборы состоятся в Единый день голосования 20 сентября.

Как отметили в пресс-службе Законодательного собрания, до даты выборов остается 94 дня. В соответствии с региональным законодательством, выборы депутатов ЗакСа назначаются не ранее, чем за 100 дней до процедуры, и не позднее, чем за 90 дней.

"Мы рассчитываем на высокую гражданскую активность и ответственный подход избирателей. Все необходимые организационные меры для проведения честного и прозрачного волеизъявления уже прорабатываются совместно с Избирательной комиссией региона", — приводят в областном ЗакСе слова его председателя Сергея Бебенина.

Также 17 июня решение о дате выборов в петербургский ЗакС приняли депутаты Северной столицы. Предложение об этом с голоса внес спикер Заксобрания Александр Бельский. За проведение выборов 20 сентября парламентарии проголосовали единогласно.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру