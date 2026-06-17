Парламент назначил выборы в ЗакС на 20 сентября

Законодательное собрание Петербурга 17 июня приняло постановление о назначении выборов депутатов городского парламента восьмого созыва на 20 сентября, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Соответствующий документ с голоса внес на рассмотрение председатель Законодательного собрания Александр Бельский. За проголосовали все 47 присутствовавших на заседании депутатов.

Всего петербуржцам предстоит избрать 50 депутатов. Половина из них пройдет в парламент по 25 одномандатным округам, а остальные 25 — по спискам партий. Участвовать в выборах без сбора подписей смогут шесть партий, представленные в Заксобрании: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Новые люди" и "Яблоко".

Накануне, 16 июня, президент Владимир Путин назначил выборы в Государственную думу. Вероятнее всего, голосование продлится три дня, с 18 по 20 сентября. Также в Петербурге пройдут выборы депутатов МО "Автово" и дополнительные выборы в МО "Оккервиль", МО "Новоизмайловское" и МО "Красненькая речка".

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру