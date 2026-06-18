"Яблоко" предложило бессрочно выдавать лекарства горожанам с болезнями сердца

Фракция "Яблоко" внесла в Законодательное собрание инициативу об устранении срока выдачи медицинских препаратов петербуржцам по ряду показаний, обратил внимание ЗАКС.Ру 18 июня. В числе последних — инфаркт и ишемический инсульт, а также операции по пересадке органов.

Сейчас в Социальном кодексе установлен 12-месячный период обеспечения лекарствами петербуржцев, перенесших инфаркт миокарда, ишемический инсульт, операцию на открытом сердце, реваскуляризацию по поводу ишемической болезни сердца или операцию по пересадке органов или тканей. По истечении этого периода выдача медикаментов прекращается.

В "Яблоке" предлагают снять действующее ограничение. Партийцы полагают, что решение о прекращении приема лекарств должны принимать лечащие врачи.

"Далеко не во всех перечисленных случаях в течение 12 месяцев происходит восстановление функций организма, влекущее прекращение потребности в соответствующих лекарственных препаратах и медицинских изделиях", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие законопроекта повлечет увеличение расходов бюджета, отмечают авторы. Компенсировать затраты они предлагают за счет сокращения иных бюджетных ассигнований. В частности, речь идет о расходах из резервного фонда правительства Петербурга.

Ранее "Яблоко" представило законопроект о введении ответственности за уничтожение или повреждение объектов с признаками культурного наследия. Параллельно этому партийцы хотят увеличить размеры штрафов за уничтожение памятников истории и культуры.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру