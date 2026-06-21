Мужчина погиб во время пожара в Кировском районе

В Петербурге 21 июня мужчина погиб в результате пожара на улице Гладкова в Кировском районе, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 05:21. Пожар ликвидировали в 05:56.

"В двухкомнатной квартире, в комнате площадью 15 кв. метров, происходило горение обстановки на площади 10 кв. метров", - доложили в пресс-службе ведомства.

К ликвидации пожара привлекли три единицы техники и 15 человек. Причина возгорания неизвестна.

В апреле пенсионерка 1945 года рождения погибла во время пожара на проспекте Мечникова в Калининском районе Петербурга. Возгорание началось в трехкомнатной квартире. Из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру