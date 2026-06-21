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Новости 21 июня 2026, 19:42

Полиция пришла на встречу Екатерины Дунцовой* со сторонниками в Петербурге

фото ЗакС политика Полиция пришла на встречу Екатерины Дунцовой* со сторонниками в Петербурге

Сотрудники полиции пришли на встречу основателя незарегистрированной партии "Рассвет" Екатерины Дунцовой* со сторонниками, которая проходила в Петербурге 21 июня. Как заявили в пресс-службе объединения изданию МР7, силовики не стали задерживать собравшихся, однако переписали паспортные данные гостей мероприятия.

Как уточняют журналисты, представители правоохранительных органов заявились в 18:12 и покинули место собрания примерно через час. Организаторы встречи объявили перерыв для принятия дальшейших решений.

На собрании планировалось в формате диалога обсудить общественно-политические вопросы. Отметим, место встречи заранее не объявлялось – его сообщали зарегистрированным участникам незадолго до мероприятия. 

Екатерина Дунцова* в 2023 году заявила о намерениях баллотироваться на пост президента России. Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать ее в качестве кандидата. Позже политик объявила о создании собственной партии "Рассвет". Уже в мае 2024 года Минюст признал Дунцову* иностранным агентом.

*Минюст внес Екатерину Дунцову в реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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