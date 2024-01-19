Дунцова уведомила Минюст о планах создания новой партии

Министерство юстиции приняло документы организационного комитета по подготовке учредительного съезда партии "Рассвет", сообщила вечером 18 января выдвигавшаяся ранее для участия в выборах президента Екатерина Дунцова. К своему посту в Telegram она приложила копию уведомления, выданного ведомством.

"Теперь мы готовимся к проведению учредительного съезда нашей партии. Сейчас нам нужно организовать во всех регионах собрания сторонников и выбрать делегатов на съезд партии "Рассвет"", — написала Дунцова.

В воскресенье, 14 января, в Твери состоялось собрание, на котором был учрежден оргкомитет планируемой к регистрации партии, а также принято ее название. В тот же вечер Дунцова была задержана правоохранителями по дороге домой. Ее заставили пройти тест на наркотики и позже отпустили, получив отрицательный результат. В среду бывший кандидат сообщила о появлении в Твери плакатов от ее имени с QR-кодом, ведущим на сайт площадки, торгующей запрещенными веществами.

Фото: Telegram-канал Екатерины Дунцовой