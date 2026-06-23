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Новости 23 июня 2026, 16:09

Петербургский депутат предложил обменять вейпы на настольные игры

фото ЗакС политика Петербургский депутат предложил обменять вейпы на настольные игры

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков решил обменивать вейпы петербуржцев на комплекты настольных игр. С соответствующим предложением к своим подписчикам, использующим вейпы и другие никотиносодержащие товары, он выступил в соцсетях 23 июня. По задумке парламентария, горожане смогут обменять электронные испарители на настольные игры в Мариинском дворце. Вручать подарки будет сам Ржаненков.

"После недавнего поста о возможности запрета вейпов подумал: иногда на пути отказа от привычки человеку не хватает совсем небольшого толчка. Поэтому решил перейти от слов к делу. [...] Понимаю, что одна такая инициатива не решит всю проблему. Но если она поможет хотя бы нескольким людям, особенно молодым, отказаться от вредной привычки и сделать первый шаг, значит, всё было не зря", — написал Ржаненков.

Александр Ржаненков

Ржаненков предложил петербуржцам сообщить об участии в депутатской акции в комментариях под публикацией или в личных сообщениях с парламентарием, после чего прийти в Мариинский дворец и получить настольную игру в обмен на вейп. Для будущих участников акции депутат прикрепил к посту фотографию, на которой держит в руках образцы будущих призов — настольные игры "Нуар" и "Взрывные котята".

В своем посте Ржаненков также попросил подписчиков распространить информацию об акции среди друзей и знакомых. По его словам, настольные игры в обмен на электронные испарители сможет получить ограниченное количество человек.

Петербургский парламент в октябре собирается рассмотреть вопрос о запрете продажи вейпов на территории города.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Ржаненков


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Ржаненков Александр Николаевич 






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