Петербургский депутат предложил обменять вейпы на настольные игры

Депутат Законодательного собрания Петербурга Александр Ржаненков решил обменивать вейпы петербуржцев на комплекты настольных игр. С соответствующим предложением к своим подписчикам, использующим вейпы и другие никотиносодержащие товары, он выступил в соцсетях 23 июня. По задумке парламентария, горожане смогут обменять электронные испарители на настольные игры в Мариинском дворце. Вручать подарки будет сам Ржаненков.

"После недавнего поста о возможности запрета вейпов подумал: иногда на пути отказа от привычки человеку не хватает совсем небольшого толчка. Поэтому решил перейти от слов к делу. [...] Понимаю, что одна такая инициатива не решит всю проблему. Но если она поможет хотя бы нескольким людям, особенно молодым, отказаться от вредной привычки и сделать первый шаг, значит, всё было не зря", — написал Ржаненков.

Ржаненков предложил петербуржцам сообщить об участии в депутатской акции в комментариях под публикацией или в личных сообщениях с парламентарием, после чего прийти в Мариинский дворец и получить настольную игру в обмен на вейп. Для будущих участников акции депутат прикрепил к посту фотографию, на которой держит в руках образцы будущих призов — настольные игры "Нуар" и "Взрывные котята".

В своем посте Ржаненков также попросил подписчиков распространить информацию об акции среди друзей и знакомых. По его словам, настольные игры в обмен на электронные испарители сможет получить ограниченное количество человек.

Петербургский парламент в октябре собирается рассмотреть вопрос о запрете продажи вейпов на территории города.

Екатерина Гусева / Фото: Александр Ржаненков