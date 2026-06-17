Бельский: Запрет вейпов в Петербурге примут в октябре

Действующий седьмой созыв Законодательного собрания уже не успеет полноценно принять решение по запрету вейпов в силу ограниченности времени, но к этому вопросу вернутся уже в октябре, заявил 17 июня спикер городского парламента Александр Бельский в эфире телеканала "Санкт-Петербург". По его словам, действующие депутаты настроены на введение запрета электронных испарителей в Северной столице.

— В целом позиция парламента и депутатов, которые это обсуждали, мы говорили о запрете. Другое дело, что мы не сможем принять это решение в этом созыве уже, просто не успеем физически, у нас не хватит заседаний. Но саму работу мы начнем и уже в октябре месяце будем принимать решение по этому поводу, — пообещал председатель ЗакСа.

Лично себя Бельский назвал противником вейпов и добавил, что считает6 задачей государства максимально обезопасить потребителей. В Петербурге, в первую очередь, обсуждается возможность запрета вейпов, однако делать это следует с учетом позиции Ленинградской области, отметил он. Мнение руководства соседнего региона на этот счет планируется выслушать на заседании рабочей группы по ограничению оборота вейпов, которая была создана ранее в ЗакСе.

Неделей ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о праве регионов самостоятельно устанавливать запрет торговли вейпами на своей территории. Такая возможность появится с 1 марта 2027 года, экспериментальный режим продлится в течение пяти лет.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру