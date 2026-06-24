У вице-спикера ЗакСа Павла Иткина родился сын

Заместитель председателя Законодательного собрания Петербурга Павел Иткин стал отцом в третий раз. В понедельник, 22 июня, у него родился сын. Мальчика назвали Александр, сообщил корреспонденту ЗАКС.Ру парламентарий.

— Вот и думайте, в честь кого назвали, — добавил Иткин.

В обозримом будущем депутат собирается лично изучить, как в Северной столице действуют меры поддержки многодетных семей. Напомним, при рождении третьего и последующих детей родители могут претендовать на получение регионального материнского капитала из бюджета города. В 2026 году размер маткапитала превышает 200 тысяч рублей. Потратить средства можно только на ограниченный перечень товаров и услуг, установленный городским законодательством.

О грядущем пополнении в семье вице-спикера ЗАКС.Ру писал в середине апреля. Вместе с супругой Татьяной парламентарий воспитывает двух дочерей: Еву и Анастасию.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру