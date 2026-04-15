Семья вице-спикера Иткина ждет пополнения

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Петербурга, вице-спикер Павел Иткин во время брифинга с журналистами 15 апреля рассказал, что с супругой Татьяной ждет пополнения в семье. Поделиться радостным известием парламентарий решил после вопроса о демографии.

– Ну а что демография. Я могу сказать только за себя. Я работаю. У меня в этом году будет пополнение, – сказал Иткин.

Отметим, Иткин – отец двух дочерей: Евы и Анастасии.

После рождения третьего ребенка петербургские семьи могут претендовать на получение регионального материнского капитала. В 2026 году его размер составляет чуть больше 220 тысяч рублей. Направления, по которым его можно потратить, сильно ограничены, однако петербургский парламент периодически расширяет возможности этой мерой поддержки.

– Я, кстати, не раз уже говорил, что правильный депутат пишет законы под себя. С моей точки зрения, процедуры немного усложнены, и меры поддержки как можно раньше должны доходить до семей, – добавил парламентарий.

К слову, на заседании 15 апреля парламент окончательно утвердил закон об оплате за счет средств материнского капитала услуг по замене окон и входных дверей в садовом доме.

