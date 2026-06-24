Расходы на выборы депутатов Госдумы выросли до 27,4 млрд рублей

Из резервного фонда правительства предоставили 4,1 млрд рублей на информирование граждан в период сентябрьских выборов депутатов Государственной думы, сообщил 24 июня "Коммерсантъ" со ссылкой на заявление заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Николая Булаева. Общая сумма проведения кампании составила 27,4 млрд рублей. По словам Булаева, все средства поступили в ЦИК.

"В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов депутатов в Госдуму предусмотрены средства в сумме 23,3 млрд рублей. Кроме того, из резервного Фонда правительства выделены средства в размере 4,1 млрд рублей на работу по информированию и оповещению избирателей при проведении выборов депутатов Госдумы", — сказал Булаев (цитата по "Коммерсанту").

Проведение выборов депутатов Госдумы в 2021 году обошлось в 18,66 млрд рублей. Избирательные комиссии получили основную долю расходов — 18,4 млрд рублей. На организацию выборов федеральные органы направили 131,1 млн рублей, а расходы ЦИК составили 72,8 млн рублей.

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга в 2026 году оценили в 2,2 млрд рублей. Распределением средств занимается Горизбирком.

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Гражданам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания Петербурга и МО "Автово". Дополнительные выборы также пройдут в МО "Красненькая речка", МО "Новоизмайловское" и МО "Оккервиль".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру