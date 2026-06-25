Силовики задержали в Петербурге администратора SIM-боксов для мошенников

В Петербурге 23 июня задержали жителя Москвы, подозреваемого в работе на телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД. В операции участвовали сотрудники регионального Главка и УФСБ России. Фигуранту 23 года. Молодой человек якобы с мая 2026 года администрировал SIM-боксы для звонков злоумышленников. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном использовании средств связи (ст. 274.3 УК).

По предварительным данным, подозреваемый выполнял задания кураторов с Украины. Оборудование ему поставляли курьеры. За свою работу фигурант якобы получал 100 тысяч рублей еженедельно.

Силовики установили, что подозреваемый каждую неделю переезжал в новую квартиру для конспирации. Всего молодой человек сменил девять квартир. Во время обысков правоохранители изъяли 13 сим-боксов, девять роутеров, девять маршрутизаторов, два мобильных телефона, банковскую карту и ноутбук.

Также силовики выяснили, что задержанный причастен к шести уголовным делам, возбужденным по факту телефонных мошенничеств. По статье о незаконном использовании средств связи грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Накануне сотрудники полиции в Петербурге арестовали жителя Архангельской области по делу о содействии телефонным мошенникам. Он выполнял задания кураторов с Украины с апреля 2026 года, считают силовики.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру