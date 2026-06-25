Депутат МО №54 Богдан Василенко пойдет на выборы в ЗакС по 15-му округу

На выборы в Законодательное собрание Петербурга намерен выдвинуться муниципальный депутат из МО "№54" Богдан Василенко. Он заявил о намерении баллотироваться по 15-му одномандатному округу от "Новых людей". Своими планами Василенко поделился на встрече "Экспертного клуба Петербурга" 25 июня, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Я планирую быть кандидатом в 15-м одномандатном избирательном округе. Это Невский район. Помимо того что я являюсь там муниципальным депутатом, я еще с самого детства там живу, с рождения в Невском районе. Для меня эта территория знакома по проблематике, - рассказал Василенко.

Сейчас 15-й округ в парламенте представляет единоросс Андрей Рябоконь. Пока известны имена двух претендентов на депутатский мандат от этой территории. Здесь намерены баллотироваться Станислав Артюшин от "Зелёных" и победитель праймериз "Единой России" Антон Соловьев.

Василенко 33 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Избирался в местный совет МО №54 в 2024 году. На момент избрания был самозанятым. Сейчас, судя по соцсетям, Василенко является помощником депутата Государственной думы Ксении Горячевой.

По данным ЗАКС.Ру, конференция "Новых людей" по утверждению кандидатов на выборы в Законодательное собрание состоится в первых числах июля.

Константин Леньков / Фото: Богдан Василенко