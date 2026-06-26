В МО "Семеновский" прошла презентация молодежных социальных проектов

Четыре участника молодежного совета МО "Семеновский" 25 июня представили свои социальные проекты. Итоги конкурса планируется подвести в сентябре 2026 года. Лучшую инициативу вынесут на рассмотрение муниципального совета для включения в бюджет 2027 года, а победитель конкурса получит 150 тысяч рублей на реализацию проекта на территории округа. Событие приурочили ко Всероссийскому дню молодежи, который отмечается 27 июня.

В обсуждении проектов приняли участие глава МО "Семеновский" Илья Стрелков, глава местной администрации Алексей Ванеев, заместитель председателя Молодежного совета Александр Маннанов и члены совета.

Участники представили проекты, связанные с профориентацией, психологической поддержкой молодежи, организацией обучающего танцевального фестиваля и созданием мобильной студии "Медиа‑старт". Планируется, что лучшую инициативу реализуют на одной из площадок — в Театре юных зрителей имени Брянцева либо в культурном пространстве на набережной Фонтанки.

Конкурс социальных проектов Стрелков анонсировал 27 мая на заседании молодежного совета. Он также заявлял, что округ рассчитывает получить около десяти заявок. Сам конкурс муниципал назвал первым подобным проектом в Петербурге.

Молодежный совет при МО "Семеновский" действует с октября 2025 года. Его председателем с момента основания является Снежана Кондратьева. В состав совета входит порядка десяти представителей муниципальной молодежи.

Екатерина Гусева / Фото: МО "Семеновский"