Машина подведа комитета по транспорту сбила велосипедиста на Невском проспекте

Водитель автомобиля подведомственной комитету по транспорту организации 26 июня совершил наезд на велосипедиста на Невском проспекте, передает "Фонтанка". Информацию подтвердили изданию в пресс-службе комтранса. Сейчас водителя машины отстранили от работы и планируют уволить. Само подведомство намерены оштрафовать. В организации проведут внеплановый инструктаж для остальных водителей. В отношении водителя полицейские составили протокол по статье об оставлении участником ДТП места происшествия (ч. 2 ст. 12.27 КоАП). Ему грозит лишение прав либо административный арест.

Инцидент произошел около 11 часов утра на пересечении Бакунина и Невского проспектов. Судя по кадрам, опубликованным изданием, велосипедист в шлеме перегородил путь автомобилю, однако водитель не стал останавливаться и продолжил движение. Пострадавший мужчина оказался на капоте служебного автомобиля, а его велосипед отлетел в сторону. После водитель резко повернул на дороге, и мужчина упал с капота на тротуар.

По информации издания, служебная машина принадлежит компании-подрядчику Городского центра управления парковками, который находится в управлении комтранса. Сама организация оказывает услуги по предоставлению транспорта с экипажем. Судя по видеозаписи, машина, ставшая участником ДТП, предназначена для фиксации нарушений правил дорожного движения.

В середине июня автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в здание филиала клиники Военно-медицинской академии имени Кирова на Боткинской улице в Выборгском районе. Пострадавших госпитализировали в состоянии разной степени тяжести. Водитель машины скончался в больнице.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру