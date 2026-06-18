Автомобиль сбил двух пешеходов и врезался в здание на Боткинской улице

Водитель кроссовера Hyundai Creta 18 июня сбил двух пешеходов и врезался в здание филиала клиники Военно-медицинской академии имени Кирова на Боткинской улице в Выборгском районе, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате аварии пострадали двое мужчин в возрасте 25 лет. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, второго доставили в больницу с легкими травмами. Водителя отправили в медучреждение, он находится в состоянии клинической смерти. Полиция организовала проверку по факту ДТП.

Инцидент произошел около 13:30. По информации силовиков, водитель кроссовера двигался по Финляндской улице в сторону Большого Сампсониевского проспекта, после чего по неизвестной причине выехал на тротуар и сбил двух пешеходов. После автомобиль врезался в здание кафедры и клиники военной травматологии и ортопедии имени Турнера. На фотографиях, опубликованных пресс-службой ГУ МВД, видно, что у машины полностью разбит капот. Сейчас полицейские устанавливают личность водителя и обстоятельства произошедшего.

В середине мая водитель сбил двух несовершеннолетних девушек на улице Орджоникидзе в Московском районе Петербурга. В результате аварии пострадавших госпитализировали в состоянии разной степени тяжести.

Екатерина Гусева / Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти