КПРФ опубликовала список кандидатов на выборы в Госдуму от Петербурга

Вечером 25 июня КПРФ опубликовала список кандидатов на выборы в Государственную думу по Петербургу. Решение приняли 20 июня на втором этапе XIX съезда партии, где коммунисты сформировали федеральный список и определились с кандидатами по одномандатным округам. В региональную группу вошли сразу четыре региона: Петербург, Ленинградская, Мурманская области и Республика Карелия. Лидером региональной группы стала депутат Госдумы и летчик-космонавт Светлана Савицкая. В список также вошли депутаты Заксобрания Петербурга Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик. Как и ожидалось, депутат ЗакСа Ирина Иванова баллотируется по округу №213.
Кандидаты в Госдуму от КПРФ по региональному списку:
- Депутат Госдумы, летчик-космонавт Светлана Савицкая
- Секретарь ЦК КПРФ Станислав Аниховский
- Депутат Госдумы Сергей Пантелеев
- Депутат Заксобрания Роман Кононенко
- Экс-глава фракции КПРФ в ЗакСе Ленобласти Вадим Гришков
- Экс-депутат Мурманской областной Думы Юрий Ваталин
- Депутат ЗакСа республики Карелия Евгений Ульянов
- Депутат ЗакСа Ленобласти Евгений Тирон
- Помощник депутата ЗакСа Егор Михайлов
- Наталья Трубецкая
- Депутат Петрозаводского Городского совета Никита Ковынев
- Экс-депутат ЗакСа Ленобласти Вадим Будеев
- Депутат Заксобрания Вячеслав Бороденчик
Кандидаты в Госдуму от КПРФ по одномандантым округам:
- Округ №211 — глава Невского районного отделения Евгений Сазонцев
- Округ №212 — помощник депутата ЗакСа Геннадий Денисов
- Округ №213 — депутат Заксобрания Ирина Иванова
- Округ №214 — помощник депутата ЗакСа Иван Чангли
- Округ №215 — депутат Заксобрания Вячеслав Бороденчик
- Округ №216 — Сергей Ловенецкий
- Округ №217 — помощник депутата ЗакСа Егор Михайлов
- Округ №218 — Сергей Ивлиев
Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Дополнительные выборы также пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Оккервиль" и МО "Красненькая речка".
Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру