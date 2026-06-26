КПРФ опубликовала список кандидатов на выборы в Госдуму от Петербурга

Вечером 25 июня КПРФ опубликовала список кандидатов на выборы в Государственную думу по Петербургу. Решение приняли 20 июня на втором этапе XIX съезда партии, где коммунисты сформировали федеральный список и определились с кандидатами по одномандатным округам. В региональную группу вошли сразу четыре региона: Петербург, Ленинградская, Мурманская области и Республика Карелия. Лидером региональной группы стала депутат Госдумы и летчик-космонавт Светлана Савицкая. В список также вошли депутаты Заксобрания Петербурга Роман Кононенко и Вячеслав Бороденчик. Как и ожидалось, депутат ЗакСа Ирина Иванова баллотируется по округу №213.

Кандидаты в Госдуму от КПРФ по региональному списку:

Депутат Госдумы, летчик-космонавт Светлана Савицкая Секретарь ЦК КПРФ Станислав Аниховский Депутат Госдумы Сергей Пантелеев Депутат Заксобрания Роман Кононенко Экс-глава фракции КПРФ в ЗакСе Ленобласти Вадим Гришков Экс-депутат Мурманской областной Думы Юрий Ваталин Депутат ЗакСа республики Карелия Евгений Ульянов Депутат ЗакСа Ленобласти Евгений Тирон Помощник депутата ЗакСа Егор Михайлов Наталья Трубецкая Депутат Петрозаводского Городского совета Никита Ковынев Экс-депутат ЗакСа Ленобласти Вадим Будеев Депутат Заксобрания Вячеслав Бороденчик

Кандидаты в Госдуму от КПРФ по одномандантым округам:

Округ №211 — глава Невского районного отделения Евгений Сазонцев

Округ №212 — помощник депутата ЗакСа Геннадий Денисов

Округ №213 — депутат Заксобрания Ирина Иванова

Округ №214 — помощник депутата ЗакСа Иван Чангли

Округ №215 — депутат Заксобрания Вячеслав Бороденчик

Округ №216 — Сергей Ловенецкий

Округ №217 — помощник депутата ЗакСа Егор Михайлов

Округ №218 — Сергей Ивлиев

Единый день голосования состоится 20 сентября 2026 года. Петербуржцам предстоит выбрать депутатов Госдумы, Заксобрания и МО "Автово". Дополнительные выборы также пройдут в МО "Новоизмайловское", МО "Оккервиль" и МО "Красненькая речка".

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру