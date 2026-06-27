Петербург замкнул десятку городов с самыми высокими зарплатами у молодежи

В рейтинге российских городов с самыми высокими зарплатами у молодых людей по итогам января-мая 2026 года Петербург занял десятое место, сообщил 27 июня ТАСС со ссылкой на исследование компании "Сбер2В Аналитика". При составлении списка учитывались доходы специалистов от 18 до 34 лет. Средняя заработная плата молодежи из Петербурга составила 116,8 тысячи рублей при среднероссийском показателе в 97,8 тысячи рублей.

Среди регионов СЗФО кроме Петербурга в десятку лидеров рейтинга вошла Мурманская область. Она оказалась на седьмом месте. Средняя зарплата молодежи в регионе - 119,3 тысячи рублей.

В тройку лидеров рейтинга вошли Чукотский автономный округ, Магаданская область и Москва. Там средние зарплаты молодых людей составили 182,5, 151,2 и 143,7 тысячи рублей соответственно.

Авторы исследования также выяснили, что среди молодежи самые высокие заработные платы получают специалисты сфер добычи полезных ископаемых, информации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности. Также высокие доходы зафиксировали у молодых работников в отраслях строительства, транспортировки и хранения.

По данным Петростата, средняя зарплата петербуржцев в 2025 году составила 121,5 тысячи рублей. Этот показатель превышает среднероссийский на 21%. По сравнению с 2024 годом средняя зарплата горожан выросла на 2,8%.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру