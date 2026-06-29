Петербург вошел в тройку лидеров по объемам ввода жилья в 2025 году

В рейтинге городов России по объемам введенного жилья в 2025 году Петербург занял третье место, уступив Москве и Краснодару, сообщило 29 июня РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование. В Северной столице в 2025 году ввели 2,69 млн квадратных метров жилья. В Москве и Краснодаре показатели составляют 7,4 млн и 2,7 млн квадратных метров соответственно.

Также на верхних строчках рейтинга оказались Тюмень, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону и Уфа. Меньше всего жилья ввели в Мурманске, Петропавловске-Камчатском и Нарьян-Маре. Всего в России в 2025 году ввели 108,1 млн квадратных метров жилья, что превышает показатель за 2024 год на 0,3%.

Авторы исследования также составили рейтинг из 100 городов России по вводу жилья в перерасчете на одного жителя. В этом списке Петербург оказался только на 71-м месте. Лидерами оказались Кызыл, Краснодар и Тюмень. Аутсайдерами рейтинга по вводу жилья в перерасчете на одного человека стали Комсомольск-на-Амуре, Петропавловск-Камчатский и Мурманск.

По итогам 2025 года в 46 российских городах зафиксировали положительную динамику темпов роста жилищного строительства. В среднем по стране уровень обеспеченности жильем составил 30,1 квадратный метр на человека.

В марте информагентство выпускало рейтинг городов по масштабам строительства нового жилья с начала 2026 года. Петербург занял четвертое место, уступив Москве, Екатеринбургу и Краснодару.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру