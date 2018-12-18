Вишневский получил новое свидетельство того, что придел святой Екатерины не передадут РПЦ

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, обеспокоенный известиями о том, что придел святой Екатерины в Исаакие могут передать РПЦ для ведения богослужений, получил новое подтверждение того, что это не произойдет - на сей раз от главы комитета по культуре Константина Сухенко.

Суть ответа чиновника сводится к тому же, что накануне сообщил руководитель музея "Исаакиевский собор" Юрий Мудров, - придел РПЦ передадут лишь для службы, которая пройдет 7 декабря. После его вновь закроют для проведения реставрационных работ, которые завершатся 16 января. Затем объект вновь будет открыт для всех посетителей музея.

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