Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов

Гражданский активист Никита Сорокин встал в одиночный пикет неподалеку от стен Смольного с требованием обеспечить в Северной столице действительную реализацию программы по созданию доступной городской среды для людей с инвалидностью, сообщил Telegram-каналу "Протестный Петербург" общественник Красимир Врански. Отмечается, что Сорокин, дабы быть услышанным, намерен объявить голодовку.

Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

"После 18 лет реализации программы «доступная среда» в Петербурге инвалиды до сих пор не могут выйти из дома, а от безбарьерной среды у нас только название", - негодует активист.

Поводом для объявления голодовки стала последняя инспекция по доступной среде в Калининском районе, в ходе которой выявились существенные изъяны в имеющейся для инвалидов инфраструктуре: постфактум осмотра общественники констатировали, что "чиновники занимаются лишь профанацией, а вместо взаимодействия жители получают отписки и непризнание проблемы".

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