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11:51

Активист пикетирует перед Смольным за создание доступной городской среды для инвалидов

Гражданский активист Никита Сорокин встал в одиночный пикет неподалеку от стен Смольного с требованием обеспечить в Северной столице действительную реализацию программы по созданию доступной городской среды для людей с инвалидностью, сообщил Telegram-каналу "Протестный Петербург" общественник Красимир Врански. Отмечается, что Сорокин, дабы быть услышанным, намерен объявить голодовку.

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Фото: Telegram-канал "Протестный Петербург"

"После 18 лет реализации программы «доступная среда» в Петербурге инвалиды до сих пор не могут выйти из дома, а от безбарьерной среды у нас только название", - негодует активист.

Поводом для объявления голодовки стала последняя инспекция по доступной среде в Калининском районе, в ходе которой выявились существенные изъяны в имеющейся для инвалидов инфраструктуре: постфактум осмотра общественники констатировали, что "чиновники занимаются лишь профанацией, а вместо взаимодействия жители получают отписки и непризнание проблемы".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:25   Антиедрист   РФ
Власти-едорасты, никак сами не могут нажраться! Им не до инвалидов!

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