Тихая апелляция Дмитрия Мякшина

Сразу в двух судах решается судьба петербуржцев, обвиненных в нападении на полицейских во время антикоррупционных митингов. В то время как общественное внимание приковано к Дзержинскому районному суду, где рассматривается дело Михаила Цакунова, в Горсуде тихо проходит апелляция условно осужденного на два года Дмитрия Мякшина.

Дзержинский районный суд 18 декабря продлил до 6 апреля арест 25-летнему Михаилу Цакунову, которого обвиняют в насилии над полицейским на акции «Он нам не царь» 5 мая 2018 года. Цакунова задержали, когда он держал в руках большую сдутую утку в саду у Эрмитажа. Полицейские повалили его на землю, а потом на руках отнесли к автозаку. Позже сотрудник патрульно-постовой службы Александр Сухаруков сообщил начальству, что задержанный выбил ему зуб. Цакунова арестовали и обвинили по части 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По этой же статье и тоже за выбитый зуб полицейского Дзержинский районный суд в июле 2018 года дал два года условно 18-летнему Дмитрию Мякшину, задержанному на акции сторонников Навального 12 июня 2017 года. Возмущенный решением судьи Ларисы Бражниковой (она же рассматривает дело Цакунова), Мякшин отказался подписывать судебный акт по своему делу.

Его адвокат Виктор Вартанов объяснил этот поступок эмоциональностью подзащитного.

- Суд первой инстанции все прилично рассматривал, процесс шел очень корректно, судья вела себя добросовестно. Но приговора такого мы не ожидали. Естественно, что Дмитрий разнервничался, - сообщил Вартанов в разговоре с ЗАКС.Ру.

Однако спустя пять с месяцев со дня оглашения решения Мякшин продолжает считать постановление судьи Бражниковой «циничным». Объявленный им «бойкот» Дзержинскому суду все еще в силе: свою подпись в акте он так и не поставил.

Михаил Цакунов в свою очередь на заседаниях немногословен, ведет себя скромно. Судя по показаниям его супруги Анастасии Днепровской, Цакунов не был постоянным участником протестных митингов и даже на акцию 5 мая пошел из любопытства. Там поднял надувную утку - символ антикоррупционных протестов – и попал под раздачу.

Дмитрий Мякшин, напротив, к 18 годам успел побывать и в молодежном «Яблоке» и среди сторонников Навального, после чего подал заявление на вступление в «Молодую Гвардию «Единой России». В МГЕР активиста потянуло уже после того, как он попал под следствие. Мякшин выложил в Instagram селфи с депутатом Госдумы Виталием Милоновым и сделал несколько заявлений журналистам о том, что оппозиция действует бессмысленно, а «Единая Россия» предоставляет большую площадку возможностей. На одном из заседаний Дзержинского суда Мякшин признал, что заблуждался, когда думал, что действующие власти не борются с коррупцией.

Однако в МГЕР он так и не стал своим. 16 ноября перед петербургскими малодогвардейцами выступал депутат Госдумы Евгений Ревенко, ставший соавтором законопроекта о штрафах за вовлечение подростков в несанкционированные митинги. Когда его попросили объяснить необходимость этой инициативы, он вспомнил про Мякшина.

- Вам знаком такой Дима Мягков? Мякшин? Да, Мякшин, питерский парень. Он получил два года условно за применение насилия к сотруднику правопорядка на незаконной акции. Любой юрист скажет, что хоть это и условно, но это судимость. И это нехорошо, что молодой парень имеет судимость. А тот, кто подбил его участвовать в этой акции, понес за это наказание? – обратился к слушателям Ревенко.

Никто из аудитории не дополнил докладчика, не уточнил, что речь идет о человеке, который желал пополнить ряды сторонников «Единой России». Слушатели восприняли информацию о своем недавнем соратнике холодно.

Руководитель петербургского отделения «Молодой гвардии» Александр Маликов рассказал ЗАКС.Ру, что Мякшин уже давно не посещает акции организации и даже вступить в нее не успел.

- Он изъявлял желание вступить в организацию, но членом ее не стал. Мы, естественно, открыты для всех, но есть определенная процедура вступления, у нас есть школа «Молодой гвардии». Он эту процедуру не прошел, - прокомментировал Маликов.

Сам Мякшин свои политические взгляды уже давно не комментирует. Так или иначе, но старые друзья-оппозиционеры на его апелляцию не ходят и информацию о судебных заседаниях в своих рассылках не распространяют.

Между тем Горсуд Петербурга рассматривает апелляционную жалобу с октября. Заседание несколько раз откладывали: то вовремя не приходили уведомления защите, то не являлся потерпевший полицейский Вячеслав Пугачёв. 18 декабря, наконец, собрались все участники процесса, но слушание вновь перенесли: новый представитель стороны обвинения попросил время на ознакомление с материалами дела.

Мякшин на заседание прибыл с двадцатиминутным опозданием, за что получил выговор от судьи.

- Я неправильно рассчитал время на дорогу, - попытался оправдаться молодой человек.

В разговоре с ЗАКС.Ру Мякшин очень удивился, что снова заинтересовал прессу: «Как вы узнали об этом суде? Я надеялся, что обо мне все забыли». Он выразил надежду на благосклонность второй инстанции, но пообещал не бунтовать, если решение останется неизменным.

- Придется ходить отмечаться [в уголовно-исполнительной инспекции]. Я не хочу сесть в тюрьму, - отметил юноша.

По мнению адвоката Виктора Вартанова, шансы на пересмотр постановления Дзержинского суда невелики.

- Практика, к сожалению, негативная, и это не связано с политикой. У меня большая практика дел по этой статье. Когда дело связано с сотрудниками [полиции], правосудие работает односторонне, - отметил защитник.

Рассмотрение апелляции по делу Мякшина продолжится 16 января.

Сергей Еремеев

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