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18 декабря, 20:19

На Невском задержали пикетирующих в поддержку крымских татар

На углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы - ставшего традиционным для проведения одиночных пикетов месте - задержали двух активистов. Сторонников движения "Солидарность" Ольгу Смирнову и Асана Мумджи, державших плакаты со словами поддержки крымских татар, полицейские препроводили в автозак вечером 18 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал "Бессрочный протест".

Активисты, ведущие этот канал, утверждают, что требование проехать в отдел полиции не было ничем убедительно подкреплено.

Пикеты проходят в рамках бессрочной акции «Стратегия-18», направленной на поддержку крымских татар. Активисты, считающие, что на полуострове нарушаются права этнического меньшинства, собираются 18 числа каждого месяца. 18 ноября на Малой Садовой тоже задержали двоих граждан.

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Фотография: "Бессрочный протест СПб"



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0:32    
20-24
5 минут. Пукнул и спи-отдыхай. Безмозглый провокатор-русофоб.

18 декабря, 20:35    
20:24 Ты уже на нарах, мерзкий русофоб?

18 декабря, 20:24    
Судьба мерзких провокаторов-русофобов быть на нарах!

Страница 1-ая (всего: 1)
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