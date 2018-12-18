На Невском задержали пикетирующих в поддержку крымских татар

На углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы - ставшего традиционным для проведения одиночных пикетов месте - задержали двух активистов. Сторонников движения "Солидарность" Ольгу Смирнову и Асана Мумджи, державших плакаты со словами поддержки крымских татар, полицейские препроводили в автозак вечером 18 декабря. Об этом сообщает Telegram-канал "Бессрочный протест".

Активисты, ведущие этот канал, утверждают, что требование проехать в отдел полиции не было ничем убедительно подкреплено.

Пикеты проходят в рамках бессрочной акции «Стратегия-18», направленной на поддержку крымских татар. Активисты, считающие, что на полуострове нарушаются права этнического меньшинства, собираются 18 числа каждого месяца. 18 ноября на Малой Садовой тоже задержали двоих граждан.

Фотография: "Бессрочный протест СПб"

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