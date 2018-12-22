18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:11

Цивилев призвал Смольный выявлять нелегальную торговлю посредством "Безопасного города"

Продолжительное время занятый борьбой с незаконной торговлей в Красносельском районе депутат петербургского парламента Алексей Цивилев предложил в письме вице-губернатору Александру Говорунову применять для этих целей систему видеонаблюдения "Безопасный город". По его словам, ее плюс не только в том, что она мониторит все проиходящее у метро, где обычно и разбиваются нелегальные торговые палатки, но и способна распознавать лица продавцов.

"Их закодированные изображения смогут попасть в отдельную базу данных, которую можно использовать как самостоятельно, так и сопоставлять с другими", - приводит слова депутата его пресс-служба.

В районе, где он раньше работал главой в муниципальном совете МО Княжево, несанкционированная торговля представляет собой насущную проблему. Стандартной схемой стало повторное появление лотков у метро после их закрытия и изгнания силами полиции. При этом качество предлагаемой гражданам продукции порой не выдерживает критики. Особенно Цивилева впечатлили морепродукты.

"На свой страх и риск попробовал — это подсоленный гель, водоросли, но не икра", - признался он.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Нужен ли Петербургу гайд-парк в центре города?

Да
Нет

Все новости:

18:32 Ситуация с рэперами напомнила Макаревичу времена комсомола

17:34 В Кудрово протестовали против уплотнительной застройки

17:05 Из-за дольщиков к Албину обратился Анохин

16:07 "Левый фронт" выйдет на улицы против "строительной мафии"

15:15 Беглов допустил возможность появления метро в Красном селе   1

14:11 Цивилев призвал Смольный выявлять нелегальную торговлю посредством "Безопасного города"

12:56 Пархоменко: Путин не религиозен, а суеверен   15

11:35 Володин назвал четверку самых активных коллег   8

10:20 Инцидент в Керченском проливе сподвиг США дать Украине 10 млн долларов   3

21 декабря, 22:23 Беглов уговорил активистку Андрееву обсудить ее проблемы   10

21 декабря, 20:57 Евросоюз продлил санкции против России   3

21 декабря, 20:33 Трое россиян погибли при крушении Ан-26 в Конго   1

21 декабря, 20:08 Петербургский парламент отреставрирует помещение за 16,9 млн рублей

21 декабря, 19:39 Сквер на Торжковской улице пообещали полностью изменить в 2019 году   1

21 декабря, 18:57 Мамаеву и Кокорину ужесточили обвинение по делу о драке с Паком   6

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2018. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.