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25 декабря, 15:02

Обманутые дольщики проведут всероссийскую акцию в поддержку Аллы Андреевой

Дольщики и пайщики в нескольких городах России 27 декабря намерены провести акцию «Андреева не одна», говорится в группе кампании «ВКонтакте».

Участники акции встанут в одиночные пикеты, чтобы потребовать встречи с президентом России, уголовной ответственности для чиновников и отмены дорожных карт по достройке домов, которые дольщики считают неэффективными.

Организаторы кампании предлагают пикетировать региональные администрации, управления ФСБ и прокуратуры, а также отделения партии «Единая Россия».

В Петербурге акцию будет координировать сама Алла Андреева.

Напомним, лидер дольщиков петербургской ГК «Город» Андреевой под видом рязанской журналистки смогла попасть на пресс-конференцию Владимира Путина и рассказать президенту о проблеме жертв долевого строительства.

Путин поручил врио губернатора Петербурга Александру Беглову встретиться с Андреевой. Позже Беглов назвал активистку «сложной женщиной», а вице-губернатор Игорь Албин расценил выступление Андреевой частью «черного пиара» в свой адрес.



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25 декабря, 21:23    
Что за бред, эти дорожные карты? У застройщика есть договор с дольщиком, он уже получил деньги. Договор долевого участия  приравнен по сути к договору купли-продажи! А дорожная карта нужна для того, чтобы дольщик нашел быстрее место, куда его послал недобросовестный застройщик???

25 декабря, 21:11    
Комитет по строительству рапортует спросонок? Где контроль за застройщиками? Собрали деньги, поделили и банкротятся!!! Где уголовные дела на воров, присвоивших деньги дольщиков??? Это схема такая, украли и достроим за счет бюджета?

25 декабря, 16:32   Бордунов  
Государство и его чиновники и так носятся с дольщиками, как с писаной торбой. С какого потолка, оно должно отвечать по задолженностям частных фирм? Почему не страховались сделки? Причем здесь Албин, если "обманные" проекты начинались задолго до его назначения? Причем тут Рязань с её газетой?
Сдается мне, что через Андрееву был наезд на Албина со стороны олигархов, вбивших свое офшорно-подсанкционное бабло в строительный бизнес и решивших поураганить в Петербурге (где ж ещё?). Был бы на посту проходимец Вахмистров или туповатый Филимонов, уже бы пол города снесли и дольщики поголовно бы дальше хрен сосали. Уберут Албина - так и будет. Всех вас от Шушар до Сертолово хреновируют (на хрен).

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