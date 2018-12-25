УФАС выявило нарушения в документах о передаче земель в устье Смоленки застройщику

Управление Федеральной антимонопольной службы по Петербургу направило правительству города предупреждение о необходимости отменить акты, согласно которым компания "Новые территории девелопмент" вне конкурса получила во владение участок в устье реки Смоленки. УФАС выявило, что властями было нарушено как городское, так и федеральное законодательство. Ответ ведомства получила руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина.

Так, "антимонопольщики" установили, что правительством были допущены нарушения в процедуре присвоения статуса стратегического инвестора застройщику. В связи с этим предупреждение и было выдано: служба требует отменить постановление о передаче земель. Присвоив компании "Новые территории девелопмент" статус инвестора, Смольный нарушил положения закона Петербурга об инвестиционных партнерах и ФЗ об инвесттовариществе, что и повлекло нарушения антимонопольного законодательства.

Напомним, 12 декабря Законодательное собрание единогласно приняло в первом чтении новые поправки в региональный закон о зеленых насаждениях общего пользования, в которые, в частности, были включены два участка в устье реки Смоленки общей площадью 2,5 га.

Добавим, разрешение на строительство двух 12-этажных апарт-отелей ООО "Новые территории" получило в июне 2018 года. Участки под возведение так называемых "башен на Смоленке" были выделены компании еще раньше - в 2016 году. Право аренды двух симметричных зон площадью по 1,1 га оформлено на вышеобозначенное ООО.

Инициативная группа жителей Васильевского острова давно боролась за создание парка в устье реки Смоленки. По мнению василеостровцев, отелей поблизости и так хватает, а зеленых зон катастрофически мало. Свои позиции петербуржцы периодически озвучивали на митингах против строительства отелей.

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