Вавилина о ситуации с парком на Смоленке: “Это победа всех жителей Васильевского острова”  

Спецтехника демонтировала строительный забор в районе парка на Смоленке на Васильевском острове. По мнению активистки и муниципального депутата округа №7 Нэлли Вавилиной, разбор ограждения означает полную победу жителей района в вопросе застройки территории парка на Смоленке.

“Ситуация с парком на Смоленке - это полная и безоговорочная, справедливая победа жителей. Из-за забора нам казалось, что вопрос не решен. Четыре года мы шли к этому, и наконец-то все завершилось. Это победа всех жителей Васильевского острова и Петербурга. Теперь наш парк ждет благоустройство, которого мы будем добиваться”, - сообщила Вавилина.

Напомним, на территории парка на Смоленке планировали построить апарт-отель, однако против выступили местные жители. В середине марта парк включили в перечень зеленых насаждений общего пользования. Спустя несколько месяцев Смольный расторг контракт с инвестором на аренду на участки в устье реки Смоленки.