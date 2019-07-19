Вишневский известил, что с ворот забора, ограждающего будущий парк на Смоленке, сняли оковы

Петербургский парламентарий Борис Вишневский, ранее обращавшийся к временному градоначальнику Петербурга Александру Беглову с требованием демонтировать забор, ограждающий территорию будущего парка на Смоленке, сообщил о том, что первый шаг на пути к этому сделан: с въездных ворот сняли замки и обеспечили доступ на местность.

"Но надо не останавливаться: я требовал, во-первых, полностью убрать забор, ограждающий территорию, а во-вторых - начать работы по благоустройству, чтобы как можно быстрее появился парк. От чиновников не отстану. Парк будет!", - констатирует Вишневский.

В середине июня, напомним, Смольный наконец расторг договоры аренды участков на Смоленке, ранее отданных девелоперу под строительство апарт-отелей.

Парк на Смоленке был включен в перечень зеленых насаждений общего пользования только 18 марта, хотя ЗакС принял поправки в ЗНОП 27 февраля. Управление ФАС по Петербургу в апреле возбудило дело в отношении Смольного из-за предоставления участков в устье Смоленки под застройку.

Жители Васильевского острова неоднократно устраивали митинги и народные сходы, требуя разбить на обозначенной территории парк.

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