УФАС возбудило дело в отношении Смольного из-за парка на Смоленке

Управление ФАС по Петербургу возбудило дело в отношении городского правительства из-за предоставления земельных участков в устье реки Смоленки под застройку, сообщила один из координаторов защитников парка на реке Нэлли Вавилина.

УФАС усмотрел признаки нарушения закона при издании Смольным постановлений о проекте строительства сети гостиниц и о предоставлении земли в устье реки Смоленки застройщику. Антимонопольщики указали, что Смольный необоснованно присвоил статус стратегического инвестора ООО «Новые территории девелопмент», не соблюдая процедуру, и предоставил компании два участка без проведения торгов. Дело будет рассмотрено 30 апреля.

18 марта врио губернатора Алекcандр Беглов подписал законопроект, согласно которому парк на Смоленке вошел в перечень зеленых насаждений общего пользования. Случилось это вскоре после того, как активисты упрекнули Беглова в затягивании процедуры накануне суда по иску градозащитников к застройщиков.

ЗакС принял поправки в ЗНОП 27 февраля. Согласно им, от застроек теперь, кроме участков на Смоленке, защищены участок Митрофаньевского кладбища, скверы на улице Свободы, улице Профессора Попова и проспекте Обуховской обороны, несколько зеленых зон в Петергофе.