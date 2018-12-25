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25 декабря, 20:51

Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов наградил именитую российскую певицу Эдиту Пьеху почетным орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, уведомляет пресс-служба Смольного.

Врио градоначальника выразил благодарность 81-летней исполнительнице за непоколебимую верность родному городу.

"Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают лучшие черты жителей нашего города – элегантность, благородство, искренность", - отметил Беглов, вручая Пьехе награду на сцене ДК им. Горького.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:45    
Ну, наконец-то, хоть орден. Пьеха истинно почётный гражданин нашего города. Уверен, что её все уважают и любят как родную. Но почему-то в ЗАКСе находят другие кандидатуры, малоизвестные, и чем-то заслуженные.

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