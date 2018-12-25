Беглов вручил Эдите Пьехе орден "За заслуги перед Отечеством" II степени

Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов наградил именитую российскую певицу Эдиту Пьеху почетным орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, уведомляет пресс-служба Смольного.

Врио градоначальника выразил благодарность 81-летней исполнительнице за непоколебимую верность родному городу.

"Вы вошли в эстраду ленинградской певицей. Вас отличают лучшие черты жителей нашего города – элегантность, благородство, искренность", - отметил Беглов, вручая Пьехе награду на сцене ДК им. Горького.

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