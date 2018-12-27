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11:17

Резник предложил лишить детей силовиков права на зачисление в школы без очереди

Депутат ЗакСа Максим Резник предложил лишить детей военнослужащих, полицейских и служащих в органах уголовно-исполнительной системы права на зачисление без очереди в образовательные учреждения и летние оздоровительные учреждения - а также прокуроров, следователей и судей. Льготы он предложил оставить только для детей погибших сотрудников.

Инициатива Резника – противоположность предложению единороссов ЗакСа Александра Тетердинко и Павла Зеленкова. Ранее они предложили наделить детей судей, прокуроров и следователей правом зачисления в школы без очереди, те же привелегии уже прописаны в законе для полицейских и военнослужащих. Единороссы свою идею объясняли с «давлением», с которым «ежедневно сталкиваются представители судебной власти».

«Дети охранителей режима ничуть не лучше и не хуже детей, например, дворников, маляров или столяров. Это опасное явление, когда жителей делят на земщину и опричнину. Опричники обеспечивают устойчивость режима и должны держать в страхе земщину», - заявил в ответ Резник.



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14:18    
Равенство перед законом! Это основа Конституции РФ!!! Что творят разные "тетердинки", уже детей разделяя по кастовой принадлежности!!!!

13:28    
Резник прав!
Работаю как все в Питере, но только в погонах. На доходы не жалуюсь. Бесплатная путёвка это хорошо, однако могу и купить. И не считаю, что мои дети лучше других.

12:44    
12:24. Если наши вооружённые силы из Сирии, к примеру, подойдут к границам Саудовской Аравии или высадятся в крайне богатой нефтью Ливии, то одобрение их россиянами вырастет до 95%!!! Мы же русские-исторически воинственная нация! И этим надо гордиться!

12:37   П.А.  
12:24
После погрома старой "Левады" нова и не такое вам напишет. Не знаю, каково отношение общества к оппозиции, но вот отношение к ментам точно не такое благодушное, как пишет "Левада".

12:24    
К сведению. По свежему соц.опросу "Левады" 60% россиян одобряет деятельность правоохранителей, 86% вооружённых сил! Больше всего по опросу россияне ненавидят оппозицию, особенно прозападную, вроде Резника, Вишневского и тд.!!!

12:04    
11-44
Алла, уверен, что конкретно Резник успешно решает любые свои вопросы в любых структурах, и сам не ходит "просить".  В отношении других граждан информирую Вас, что они в полиции, как правило, НЕ просители, а заявители, а вот полицейские обязаны отрабатывать по заявлениям как положено, не предвзято и добросовестно, как и работники других профессий отрабатывают на своей работе. Не секрет, что авторитет полицейских сейчас не слишком высок, поэтому доп. льготы, особый статус их детишек и т.п. - это глупейшее, вредное и несправедливое предложение, направленное на дальнейший раскол в обществе и усиление протестных настроений. Единственное, чем могут отличаються дети  - это уровень жизни их родителей. Поддержка нужна бедным, а не имеющим дубину и очень хорошую зарплату.

11:44   Алла  
Ну вот пусть теперь Максим зайдёт в полицию с какой-либо просьбой. Получит от опричников всю благодарность.

11:35    
Недальновидное предложение Тетера, дающее привилегии охранке, ускорит конец системы.
Надо бы понять, что честный и добрый человек испытывает несравнимо более сильное "давление", чем хитрый и злобный прохиндей. Предложил бы дать преимущества детям добрых и честных родителей, а не детишкам опричников и вертухаев.

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