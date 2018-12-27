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13:26

Цивилев призвал Беглова спасти петербургский чемпионат КВН

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев попросил врио губернатора Александра Беглова увеличить бюджетное финансирование петербургского межвузовского чемпионата КВН.

Судьбу чемпионата обсудили на заседании комиссии по молодежной политике петербургского отделения «Единой России». С 2014 года поддержка из городского бюджета сократилась почти в четыре раза, сообщили организаторы, соревнование проводят за счет средств со стороны, но приходится снижать число игр и экономить на аренде площадок, подыскивая залы поменьше.

В 2017 году организаторам чемпионата предоставили площадку Дома молодежи, что решило проблему недостатка денег, но в 2018 году объем субсидируемых мероприятий учреждения сократили в два раза. В итоге межвузовскому чемпионату КВН пришлось переехать на другие площадки, а Дом молодежи арендовать по необходимости на коммерческих условиях.

Межвузовский чемпиона КВН Петербурга был создан в 1999 году. В 2001 году распоряжением губернатора соревнование получило статус  официального ежегодного городского мероприятия. Сейчас в нем участвуют 88 команд из более 30 вузов Петербурга.



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