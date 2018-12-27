В развитие Кронштадта вложат 47 млрд рублей

Врио градоначальника Александр Беглов подписал постановление, предполагающее корректировку госпрограммы "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга". Отныне, в связи с предстоящим Главным военном-морским парадом, Кронштадт является приоритетной территорией для финансирования. Так, в данный район города вплоть до 2023 года будет вложено свыше 47 млрд рублей из бюджета Петербурга.

"Наша общая задача - превратить Кронштадт в культурный центр национального и международного уровня. Для этого у нас есть все ресурсы. Город принимает главный военно-морской парад в честь дня ВМФ, планируется проведение на его территории Международного военно-морского салона и создание военно-патриотического парка культуры и отдыха", - подчеркнул врио губернатора.

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