Суд снял ограничения со счетов "Метростроя" для выплаты зарплаты рабочим

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти постановил разблокировать счета «Метростроя», чтобы компания смогла рассчитаться с долгами по зарплате перед рабочими, передает «Фонтанка.ру» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство «Метростроя». Компания начнет рассчитываться с рабочими после того, как Смольный перечислит ей деньги – около миллиарда рублей за принятые работы.

26 декабря около 30 рабочих «СМУ-11 Метрострой» отказались выходить со своей смены из шахты строящейся станции метро «Театральная», пока им не выплатят зарплату. Кроме забастовки, рабочие объявили голодовку. «Метрострой» и Смольный по очереди заявили об ответственности друг друга за финансы, из которых должны выплатить рабочим зарплату.

В тот же день с рабочими переговорил вице-губернатор Николай Бондаренко, и бастующие согласились на компромиссный вариант.

Ограничения на счета «Метростроя» были наложены налоговой инспекции. 790 млн рублей при первом же поступлении средств должны были быть списаны в качестве доначислений.

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