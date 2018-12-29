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11:34

В ЗакСе предложили присвоить Пулково имя Деда Мороза на новогодние праздники

Депутат Заксобрания Алексей Цивилев предложил дать аэропорту Пулково и Московскому вокзалу имена Деда Мороза и Снегурочки на время новогодних праздников.

Предложение Цивилев высказал на фоне присвоения Пулково дополнительного имени Федора Достоевского. «Считаю уместным реализовать идею в праздничном варианте, подарить петербуржцам и гостям города новогоднее настроение и ощущение настоящей сказки», - подчеркнул депутат.

Цивилев уверен, что благодаря такой акции иностранные гости смогут узнать больше о Деде Морозе и Снегурочке. По его мнению, это позволит потеснить на мировой арене западного Санта Клауса.  

Указывать временные дополнительные имена аэропорта и вокзала депутат предложил на электронных табло и в системе оповещения пассажиров, в том числе во время прибытия поездов и самолетов.

 



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