Защитники парка Малиновка поблагодарили Албина за работу пикетом у Смольного

Защитники парка Малиновка 28 декабря вышли в пикет к Смольному, чтобы поблагодарить за работу бывшего вице-губернатора Игоря Албина, сообщается в группе «В защиту парка Малиновка».

Защитники парка подчеркнули, что как бы ни относились к Албину другие градозащитники, их инициативная группа «говорит Игорю Николаевичу спасибо за помощь».

«Отмена Постановления № 332 о предоставлении участка под застройку - его заслуга. Прежде всего спасибо за то, что довел это дело до конца, а не спустил на тормозах, как зачастую бывает», - сказали активисты.

Об отставке Албина в Смольном объявили 26 декабря. Позже чиновник сообщил, что сам просил освободить его от должности в октябре, когда врио губернатора стал Алекcандр Беглов.

Смольный несколько лет планировал построить в Малиновке православный храм, но в 2017 году после протестов местных жителей от этой идеи отказался. Однако депутаты Заксобрания от «Единой России» не стали голосовать за поправку о включении всего парка в перечень зеленых насаждений общего пользования, сохранив возможность застройки его территории.

Лидер петербургских единороссов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров во время обсуждения Генплана города делал заявления о том, что в Малиновке все-таки будет построен храм.

Фото: vk.com/savemalinovka

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