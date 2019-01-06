Латынина объяснила скепсис по поводу причин магнитогорского взрыва

Взрыв в Магнитогорске в канун наступившего 2019-го года, остающийся самой обсуждаемой темой в России спустя неделю, публицист Юлия Латынина склонна считать следствием бытовой аварии, что пока совпадает с официальной версией. Впрочем, в своей авторской радиопрограмме она пришла к той мысли, что в современных отечественных реалиях это ничем не предпочтительнее, нежели версия о предполагаемом террористическом акте, выдвигаемая ее оппонентами. Причина - в том, что работу и жилищно-коммунальных, и спасательных служб она находит отставшей от требований времени и попросту ужасной. Кроме того, на общественное мнение, рассудила она в эфире, сильно влияет память об отнюдь не всегда честном и смелом поведении властей по следам трагедий прошлых лет - например, таких, как теракт в бесланской школе 2004-го года и пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 2018-го. Люди, полагает Латынина, привыкли к тому, что государство больше всего боится признавать упущенную им вылазку террористов и склонно отрицать такого рода сценарии до последнего.

Утверждение, что в доме взорвался газ, а не взрывчатка, оно никак не оправдывает Кремль. Наоборот, оно оправдывает, что никакого исламского террориста не надо, если нами правят те, кто нами сейчас правят. Потому что, кстати, всё, что за этим последовало, это как-то выглядело нехорошо. — Юлия Латынина

Под "дальнейшим" радиоведущая имеет в виду скоропалительные официальные выводы о причинах трагедии, сделанные еще до тщательного изучения места происшествия и некоторое манипулирование цифрами и фактами. Как считает Латынина, не вполне красиво и этично для государства, которое до конца не уверено в этом, намекать на то, что выживших уже не будет и тем самым лишать разбитых горем людей надежды.

"Потом оказалось, что нашли ребенка только потому, что отец чудом прорвался через оцепление и уговорил его искать. Потом оказалось, что наше государство, которое тратит миллиарды на крылатый планирующий блок «Авангард», не может найти для этого ребенка места вылечиться ближе Москвы", - развила она свою мысль.