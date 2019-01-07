Беглов побеседовал с Путиным об итогах прошедшего года

Сегодня, 7 января, врио градоначальника Петербурга Александр Беглов дал аудиенцию Владимиру Путину в Смольном. В ходе встречи региональный управленец и глава государства подвели итоги развития Северной столицы в 2018 году и обсудили планы на будущее. Беглов отчитался о достижениях города и ходе работ по выполнению поручений, данных ранее президентом.

Также и.о. губернатора известил Путина о том, что бюджет на 2019 год планируется переформатировать под социальные нужды Петербурга.

Минувшей ночью и Беглов, и Путин присутствовали на богослужении по случаю Рождества в Спасо-Преображенском соборе, а днем ранее они посетили детский хоспис на улице Бабушкина.

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