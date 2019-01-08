Беглов сурово поговорил с подрядчиком недостроенной школы

Посетив Пушкин, врио губернатора Петербурга Александр Беглов строго поговорил с бизнесменами, ответственными за возведение образовательных учреждений, о чем можно прочесть на официальном сайте Смольного.

В информационном сообщении говорится о том, что сроки окончания реконструкции 406-й гимназии были передвинуты с конца 2018-го года на начало наступившего 2019-го. Известие об этом главе города не понравилось.

"Если к 1 сентябрю школа не будет сдана, на рынке Петербурга работать не будете. Сделаю все, чтобы вас не было на рынке", - сказал Беглов главе Пушкинского района Владимиру Омельницкому, попросив его "не шалить". Помимо административной должности, Омельницкий представляет подрядчика - ООО "Капитал Стройиндустрия".

Обнародованными также стали проблемы, касающиеся школы олимпийского резерва в Пушкине на Ленинградской улице, сроки реконструкции которой, по мнению Беглова, тоже затягиваются и затягиваются без особых на то оснований.

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