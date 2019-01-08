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8 января, 18:00

Беглов сурово поговорил с подрядчиком недостроенной школы

Посетив Пушкин, врио губернатора Петербурга Александр Беглов строго поговорил с бизнесменами, ответственными за возведение образовательных учреждений, о чем можно прочесть на официальном сайте Смольного.

В информационном сообщении говорится о том, что сроки окончания реконструкции 406-й гимназии были передвинуты с конца 2018-го года на начало наступившего 2019-го. Известие об этом главе города не понравилось.

"Если к 1 сентябрю школа не будет сдана, на рынке Петербурга работать не будете. Сделаю все, чтобы вас не было на рынке", - сказал Беглов главе Пушкинского района Владимиру Омельницкому, попросив его "не шалить". Помимо административной должности, Омельницкий представляет подрядчика - ООО "Капитал Стройиндустрия".

Обнародованными также стали проблемы, касающиеся школы олимпийского резерва в Пушкине на Ленинградской улице, сроки реконструкции которой, по мнению Беглова, тоже затягиваются и затягиваются без особых на то оснований.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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0:43    
"Не шалить" попросили не администрацию, а подрядчика. Чувствуется, что писал "специалист" и "знаток" дела.

0:17    
До выборов не шалить! После можно, но платно.

8 января, 19:39    
А пальчиком погрозил??? Если нет, то не будут бояться. Надо было ремнём хорошенько выпороть и в угол поставить шалунишек этих.

8 января, 19:21    
И чё????

8 января, 18:07    
Сталина нет на этих козлов-строителей...с Берией! За месяц бы всё достроили или вместе с семьями на Колыму или к стенке, что было бы совершенно правильно!!! Разболтались все в России, кругом царит безответность, преступная халатность и безнаказанность!

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