Активисты опасаются сноса исторических зданий на Тележной улице

В преддверие Нового года администрация Центрального района заблокировала автомобильный доступ к проезжей части на улице Тележной близ расселенных исторических домов 21-29. Представители градозащитных организаций выражают беспокойство по данному поводу, так как опасаются, что это сделано для того, чтобы снести здания.

Ранее в КГИОП прошла встреча районных чиновников, активистов и депутатов Заксобрания Оксаны Дмитриевой, Бориса Вишневского и Алексея Ковалева, в ходе которой были рассмотрены результаты технического обследования домов. Администрация, настаивающая на сносе зданий, в подтверждение их полной аварийности привела результаты собственных технических экспертиз, которые, в свою очередь, расходятся с проведенным в 2017 году ВООПИК теханализе.

Градозащитники полагают, что установленное ограждение может быть первым шагом к демонтажу зданий. Исторические дома, уверены они, ещё можно успеть отремонтировать.

Парламентарии предложили представить к официальному рассмотрению документации в КГИОП варианты сохранения исторических зданий.

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