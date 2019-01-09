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16:55

Беглов поблагодарил правоохранителей за работу во время новогодних каникул

Временно исполняющий обязанности градоначальника Северной столицы Александр Беглов поблагодарил дежурные службы и представителей правоохранительных органов за слаженный совместный труд во время новогодних каникул, передает пресс-служба администрации Петербурга.

И.о. губернатора отметил, что постпраздничные дни прошли без "громких" происшествий, что и служит наглядным показателем эффективной деятельности всех тех, кто обеспечил в городе спокойствие и порядок.



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