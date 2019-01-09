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17:58

Малкин перечислил 4 млн рублей пострадавшим при взрыве в Магнитогорске

Игрок американской хоккейной команды «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин перечислил порядка 4 млн рублей на официальный счет «Кредит Урал Банка», предназначенный для сбора средств для пострадавших от взрыва и обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщается на сайте магнитогорского ХК «Металлург».

О переводе средств Малкин сообщил руководству «Металлурга» в ходе беседы 9 января. К этой сумме в скором времени добавятся средства, отдельный сбор которых объявили хоккеисты «Питтсбург Пингвинз». Также в ближайшие дни завершат сбор денег игроки, тренеры и руководители «Металлурга».

Малкин – воспитанник хоккейной школы «Металлурга», в составе команды он становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России.

Взрыв в десятиэтажном жилом доме в Магнитогорске прогремел 31 декабря. Жертвами трагедии стали 39 человек, их тела опознаны. 3 января спасатели прекратили поисково-спасательные работы. Силовики, работавшие на месте, не обнаружили следов взрывчатки и продолжают квалифицировать происшествие как взрыв бытового газа на втором этаже.

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