Фигуранта дела "Сети" Шишкина будут судить в Москве

Дело одного из предполагаемых участников сообщества «Сеть» Игоря Шишкина поступило в Московский окружной военный суд, передает «Фонтанка.ру». Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.4 УК (участие в террористическом сообществе).

Шишкина задержали по делу «Сети» в январе 2018 года. Он согласился сотрудничать со следствием. Сотрудники ОНК при первом посещении в СИЗО нашли на его теле следы от побоев, однако Шишкин сказал, что получил их на тренировке по тайскому боксу.

Вместе с тем другие фигуранты дела – петербуржцы Виктор Филинков, Юлий Бояршинов и обвиняемые в Пензе – заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками. Соответствующие следы на их телах также заметили члены ОНК. Правозащитники обращались в ФСБ с доводами о применении пыток, но получили ответ, что подтверждений этим сведениям нет. И Филинкову, и Шишкину отказали в возбуждении уголовного дела.

Фигурантов дела «Сети» - троих петербуржцев и восемь жителей Пензы – обвиняют в участии в «террористическом сообществе», им приписывали планы устроить взрывы во время выборов президента и Чемпионата мира по футболу, чтобы «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране».